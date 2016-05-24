Сыктывкар, 24 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Прокуратура Сыктывкара провела проверку соблюдения законодательства при исполнении приговора в отношении бывшего директора ОАО «Сыктывкарский Водоканал» Сергея Бойчука, осужденного за совершение коррупционного преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Напомним, что Сыктывкарский городской суд 22 марта 2016 года признал Бойчука виновным в получении взятки в крупном размере. Он был осужден к штрафу в доход государства в размере 14 млн рублей. Помимо этого, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях независимо от организационно-правовой формы.

В ходе прокурорской проверки установлено, что 11 апреля 2016 года Бойчук трудоустроен в муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального ремонта» (МУП «УКР») на должность заместителя директора по техническим вопросам.

В соответствии с должностной инструкцией заместителя директора по техническим вопросам, утвержденной директором МУП «УКР», на Бойчука возложены организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, исполнение которых ему запрещено приговором суда.

По итогам прокурорской проверки приказом и.о. директора МУП «УКР» от 16 мая осужденный Бойчук освобожден от занимаемой им должности заместителя директора по техническим вопросам.