Саратов, 24 мая, 2016, 13:29 — ИА Регнум. В Саратовской области в этом году обучение в 11-х классах завершили 10,8 тыс. школьников, девятые классы окончили 20,2 тыс. учащихся. До 25 мая во всех образовательных учреждениях области пройдут педагогические советы по допуску школьников к государственной (итоговой) аттестации. Всего итоговое тестирование пройдут свыше 30 тыс. выпускников школ. Такую информацию предоставила министр образования Марине Епифановой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

rumah Последний звонок

В текущем году в области будут развернуты 63 пункта сдачи экзаменов на базе образовательных организаций и 4 на дому. Во всех пунктах приема экзаменов при проведении ЕГЭ организовано 100% видеонаблюдение. В целом, все пункты готовы к работе, доложила министр на совещании в облправительстве.

25 мая в образовательных учреждениях области пройдут последние звонки. Кроме того, будет организован Областной бал выпускников, в рамках которого школьники, завершившие обучение с блестящими результатами, получат почетные знаки губернатора «За отличие в учебе». Число получателей наград будет известно после того, как в регионе подведут итоги государственной аттестации.

В этой связи стоит отметить, что в рамках реализации на территории области национального образовательного проекта «Наша новая школа» федеральный центр выделил региону субсидии в размере 601 млн. рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая (день последнего звонка в школах) входит в список дней в регионе, когда запрещена розничная продажа алкоголя. В соответствии с областным законодательством «сухой закон» также действует 1 июня (Международный день защиты детей), 27 июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний), 11 сентября (День трезвости).