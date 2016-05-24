Грозный, 24 мая, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Ситуация в ряде стран, в первую очередь в Сирии, Ливии, Украине, Ираке, Афганистане, развивается по одному сценарию. Этот сценарий когда-то пытались безуспешно осуществить в Чечне. Об этом в ходе VII Международного форума представителей мировых держав, курирующих вопросы безопасности, заявил руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам чеченского лидера, в настоящее время документально доказано, что события, происходившие в Чечне в 90-е годы, были «открытой попыткой спецслужб целого ряда государств ослабить Россию, поставить ее на колени, разделить ее на отдельные части».

«Чеченскую Республику выбрали в качестве плацдарма по развалу России. Здесь, на небольшой территории, находились вооруженные до зубов бандиты, профессиональные диверсанты, террористы, сотрудники спецслужб 30 стран мира», — заявил Кадыров, при этом он отметил, что изолировать Россию — нельзя и, более того, бессмысленно.

«Сегодня Чечня является одним из самых стабильно развивающихся регионов России. К великому сожалению, авторы чеченского сценария не сидят сложа руки. Такие же события сегодня происходят в Сирии, Ливии, Украине, Ираке, Афганистане. Некоторые из этих государств существуют только юридически, практически же они потеряли свой суверенитет. Фактически идет мировая война, приобретая все новые и новые формы, и этому не видно конца», — считает Кадыров.

Подчеркнув, что в России имеется опыт борьбы с терроризмом, и она в состоянии дать незамедлительный ответ любой угрозе, чеченский лидер призвал к единству в борьбе с этим злом. «По отдельности никто не выживет, ибо неизвестно, какие завтра появятся вызовы и в чьи двери постучится терроризм», — подытожил Кадыров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Грозном сегодня, 24 мая, открылась международная встреча представителей Совбезов, в которой принимают участие делегаты из около 70 стан мира. Россию на этом форуме представляет секретарь Совбеза Николай Патрушев.