Калуга, 24 мая, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Вопросы совершенствования системы поддержки регионов, добившихся результатов в привлечении инвестиций, и создания условий для развития импортозамещающих производств были обсуждены сегодня, 24 мая, на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

Фото Ольги Золотиной. Заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Калужской области, представляя опыт деятельности региона, первый заместитель губернатора области Алексей Лаптев заявил, что уже более десяти лет Калужский регион развивает собственный инвестиционный потенциал, создаёт инфраструктуру для бизнеса в формате индустриальных парков и технопарков. В результате этого за неполные десять лет с территории калужских индустриальных парков в консолидированный бюджет области было перечислено 29 млрд рублей налогов, в федеральный бюджет поступило налогов и таможенных платежей на сумму 236 млрд рублей.

Проводимая инвестиционная политика позволила увеличить индекс налогового потенциала и уровень бюджетной обеспеченности региона с 2007 по 2016 год почти в два раза. Калужская область перешла в категорию регионов-доноров.

В настоящее время Калужская область продолжает расширять инвестиционные границы. В 2012 году создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга». На момент создания её площадь составляла 316,05 га. Дополнительными соглашениями с Министерством экономического развития РФ площадь ОЭЗ «Калуга» увеличена до 1042 га и разделена на две площадки в Людиновском (609,85 га) и Боровском (432 га) районах области. Здесь работают шесть резидентов, один из которых ООО «Агро-Инвест» уже реализует проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей. С семью компаниями заключены соглашения о намерениях. Переговорный процесс ведется более чем с двадцатью потенциальными компаниями-инвесторами. Предварительный объем инвестиций составит более 40 млрд рублей.

Отметив сложившиеся социально-экономические условия, «когда на доходы бюджета области оказывают негативное влияние рыночные колебания, а социальные расходы бюджета не могут быть сокращены», калужский замгубернатора Алексей Лаптев подчеркнул, что сегодня одним из направлений финансовой поддержки регионов является стимулирование их собственного экономического развития.

«Важным инструментом поддержки может стать возврат региону части федеральных налогов, поступивших от предприятий, для организации деятельности которых создавалась специальная инфраструктура за счёт средств областного бюджета», — предложил он.

Алексей Лаптев также отметил, что регион ищет новые инструменты реализации стратегии развития. «В частности, для стимулирования производителей планируется использовать новый механизм государственной поддержки — специальный инвестиционный контракт. В текущих условиях, когда риски инвестирования в производство возросли, обеспечить предсказуемость общей экономической политики возможно только посредством принятия нормативного акта, определяющего порядок предоставления мер государственной поддержки в рамках специальных инвестиционных контрактов», — резюмировал первый заместитель губернатора Калужской области.