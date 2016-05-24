Москва, 24 мая, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Вопрос возможности нарушения режима перемирия в Донбассе «стоит очень остро». Об этом 24 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Эскалация

«Случаи нарушения учащаются, к сожалению. Это представляет собой угрозу режиму перемирия», — сказал Песков.

По его словам, это перемирие является «краеугольным камнем Минских договоренностей», и «такая озабоченность была высказана президентом Путиным».

При этом Песков отказался «вдаваться в детали» относительно возможности размещения мониторинговой миссии ОБСЕ: «Еще раз повторяю, идет проработка всех нюансов, связанных с миссией, и вопросов там много».

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая состоялся телефонный разговор лидеров стран «нормандской четвёрки». По сообщениям пресс-службы президента Украины, стороны якобы «выразили поддержку развертыванию полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе и началу консультаций по этому вопросу».