Рига, 24 мая, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Падение оборота рыбопромышленной отрасли в Латвии в 2016 году составит не менее 50%, заявил председатель правления латвийского рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais vilnis Арнолд Бабрис, сообщает BNS.

Кессель старший , Ян Ван (Фламандский). Рыба в пейзаже. 1656 год

«Убытки будут абсолютно у всех, и общее падение оборота в отрасли будет не меньше 50%. Это больше, чем годом ранее. Уже в летние месяцы мы будем простаивать, и неизвестно, что будет дальше», — сказал он.

Многие рыбопромышленники уже сейчас снизили производственные мощности, сообщил Бабрис: «Сейчас предприятия работают на небольшую мощность — не больше 50% от фактической. У некоторых ситуация даже хуже».

На традиционных для рыбопромышленников рынках сбыта — в странах СНГ — ситуация за последние месяцы существенно не изменилась, добавил Бабрис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Россельхознадзор с 4 июня 2015 года запретил ввоз рыбы и рыбных консервов из Латвии и Эстонии. Поводом для этого стали нарушения ветеринарно-санитарных требований, выявленные ветспециалистами.