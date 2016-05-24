Вильнюс, 24 мая, 2016, 13:15 — ИА Регнум. В апреле 2016 года средняя стоимость электроэнергии незначительно выросла на всех рынках вокруг Балтийского моря. В литовской торговой зоне биржи Nord Pool средняя стоимость выросла на 7% до 33 евро/мегаватт-час, сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 мая, на бирже.

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Если сравнить с апрелем 2015 года, цена была на 7% ниже. Стабильные цены в регионе Балтийского моря сохранил снижающийся спрос на электроэнергию. В Литве потребление электроэнергии упало на 6%.

В 2015 году Литва импортировала 81% использованной электроэнергии. Треть энергии была импортирована из Швеции, 45% — из Латвии, Эстонии и Финляндии. Импорт из третьих стран упал на 25%.

В апреле 2016 года почти вся местная электроэнергия в Литве была произведена на ветряных электростанциях и гидроэлектростанциях. Только после снижения предложения импортируемой электроэнергии и роста цен на рынке с середины месяца несколько раз благоприятным положением на рынке воспользовалась Литовская электростанция. По сравнению с апрелем 2015 года, в Литве электростанции произвели на треть меньше.

В торговых зонах Скандинавских стран в апреле средняя стоимость электроэнергии достигала 22 евро/мегаватт-час и была на 13% ниже, чем в прошлом году. Такой же стабильной цена осталась и в шведской торговой зоне SE4. Со снижением потребности в электроэнергии сократилось и производство на местных электростанциях.