Астана, 24 мая, 2016, 13:05 — ИА Регнум. Добыча золотосодержащих руд выросла за год на 9,2%, а выпуск аффинированного золота сократился на 3,1%, сообщает сегодня, 24 мая, мониторинговое агентство EnergyProm.

Chloe.RD Добытое золото

«Добыча золотосодержащих руд выросла за год на 9,2%, до 5,9 млн тонн за январь-апрель 2016 года. Производство выросло на 20,2%, до 21,5 тыс. тонн необработанного и полуобработанного золота. Выпуск аффинированного золота сократился на 3,1%, до 9,8 тонн за 4 месяца текущего года», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в многолетней динамике добыча золотосодержащих руд ведется ускоренными темпами: 2015 год обогнал 2014-й на 19,8%.

«В сегменте золотосодержащих концентратов тенденция противоположна (минус 1,7%, до 75,5 тыс. тонн, против 17,8 тыс. тонн годом ранее). За январь-апрель 2015 падение год-к-году было еще значительнее — более чем вдвое (минус 56%). В многолетней динамике тренд на снижение золотосодержащих концентратов отмечается с 2014 года, уступившего показателям 2013 сразу на 35,9%. 2015 по сравнению с 2014 показал спад на 53,8%», — отмечают авторы мониторинга.

По сути, представленные цифры говорят о том, что в стране в разработку пошли руды с низким содержанием золота.

Напомним, прогнозные запасы золота в Казахстане оцениваются в 9,5 тысяч тонн. «Прогнозные ресурсы золота Казахстана оцениваются в 9,5 тысяч тонн, в том числе золоторудных месторождений — в 7,7 тысяч тонн», — сообщил председатель Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию республики Базарбай Нурабаев в ходе 7-го горнопромышленного форума МАЙНЕКС-2016.

Добавим также, что государственный аффинажный завод объявил о планах продать Нацбанку 14 тонн золота в 2016 году.