Москва, 24 мая, 2016, 13:04 — ИА Регнум. Прием заявок на новый выпуск российских евробондов может быть закрыт после 14:00 мск (12:00 по Лондонскому времени) 24 мая из-за того, что спрос уже в два раза превышает предложение, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Уточняется, что спрос достиг $6,3 млрд при допустимых $3 млрд. Ранее книга заявок суверенных евробондов РФ не была закрыта из-за того, что к сделкам проявили интерес азиатские инвесторы.

По предварительным данным, доходность по российским ценным бумагам может составить от 4,65 до 4,9% годовых. Отметим, что на активность инвесторов никак не повлияли рекомендации Минфина США и Еврокомиссии.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года Минфин РФ обратился к банкам, в число которых вошли и иностранные, с призывом выступить организаторами размещения российских евробондов. Эту инициативу не поддержали американские и европейские банки.

В мае 2016 года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что для России не является необходимым, чтобы иностранные банки размещали её еврооблигации, так как полностью новый выпуск сможет разместить ВТБ.