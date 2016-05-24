Москва, 24 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Замысел проведения праймериз «Единой России» заслуживает самой высокой оценки. Об этом 24 мая журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

kremlin.ru Владимир Путин и Дмитрий Медведев на встрече с участниками предварительного голосования ЕР

«Сам замысел этого мероприятия, безусловно, заслуживает самой высокой оценки, потому что создание атмосферы открытости, партийной транспарентности, политической конкурентной среды — это то, что сейчас сильно востребовано и задает очень высокие стандарты в целом в политической области у нас в стране», — сказал Песков.

По его словам, праймериз «Единой России» является «очень масштабным мероприятием».

Вместе с тем, Песков отказался комментировать ход проведения праймериз, поскольку «было бы уместнее организацию и ход проведения самим партийцам оценивать».

Напомним, 22 мая по всей России прошли праймериз «Единой России» — предварительные голосования, в рамках которых выбирали наиболее достойных для выдвижения кандидатами в Госдуму политиков. Согласно предварительным данным, победу в праймериз, помимо прочих, одержали экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, телеведущий Пётр Толстой и нынешний депутат Госдумы Сергей Железняк.