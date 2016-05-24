Краснодар, 24 мая, 2016, 12:59 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в шести сельских поселениях будут реализованы проекты по модернизации в сфере теплоснабжения. Средства на эти цели край получит и из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фонда 24 мая, заявки Краснодарского края на предоставление финансовой поддержки рассмотрены и одобрены правлением государственной корпорации.

Я автор Котельная

Общий объем финансирования по шести проектам модернизации превысит 484,543 млн рублей, из них средства фонда — 285,708 млн рублей, бюджет муниципального района — 15,037 млн рублей, средства участника — 175,435млн рублей. Эти средства будут направлены на реконструкцию восьми существующих котельных и строительство восьми блочно-модульных котельных, реконструкцию 30 км тепловых сетей с прокладкой предизолированных труб. Работы будут проведены не территории Ленинградского, Крыловского, Новоплатнироваского, Новоуманского, Образцового и Куликовского сельских поселений.

Большая часть средств 342,828 млн рублей — будет направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры самого многочисленного поселения — Ленинградского. Здесь проживают свыше 37, 2 тыс. человек.

«Планируется, что реализация мероприятий приведет к ограничению роста тарифов на отпускаемую тепловую энергию для населения, повышению качества коммунальной услуги по теплу, надежности системы теплоснабжения сельских поселений», — прокомментировали в фонде

Кроме того, это будет способствовать снижению удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии в целом по системе теплоснабжения на 8%, снижению потерь на источниках выработки тепловой энергии и по сетям теплоснабжения.

Добавим, что в настоящее время на территории Краснодарского края работают в режиме производства и транспортировки тепловой энергии 2848 котельных и 3295 км тепловых сетей соответственно. Из общего количества котельных 1465 котельных входят в системы централизованного теплоснабжения потребителей, эксплуатируемые специализированными теплоснабжающими предприятиями, 1383 — ведомственные котельные. 2742 км теплотрасс относятся к системам централизованного теплоснабжения, а 553 км являются ведомственными.

Подавляющее большинство котельных и их оборудования и тепловых сетей было построено более 20−25 лет назад. По состоянию на сегодняшний день физический износ котельных составляет в среднем по краю порядка 70%, тепловых сетей — 75%. При этом сохраняется устойчивая динамика к общему «старению» основных фондов в теплоэнергетике.