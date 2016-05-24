Киев, 24 мая, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Украина направит около 3 тыс. полицейских на обучение и тренинги в Турции, говорится в сообщении на официальном сайте президента страны Петра Порошенко.

Mykola Lazarenko Украинская полиция

Об обучении украинских полицейских Порошенко договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе встречи на Всемирном гуманитарном саммите ООН.

В рамках учебной программы украинским полицейским будет предоставлено соответствующее оборудование. Кроме того, аналогичный обмен планируется для обучения сотрудников Национальной гвардии. Уточняется, что в ходе встречи главы государств достигли соглашения об увеличении срока действия национальных виз для непрерывного пребывания украинцев на территории Турции до 90 дней.