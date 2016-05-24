Чебоксары, 24 мая, 2016, 12:55 — ИА Регнум. За январь-апрель 2016 года потребление электроэнергии по Объединенной энергосистеме Средней Волги составило 36,5 млрд кВт⋅ч. Это на 2% ниже аналогичного периода прошлого года. В том числе в апреле 2016 года потребление электроэнергии составило 8,2 млрд кВт⋅ч, что на 4,4% ниже апреля 2015 года. Информацию об этом распространил филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

ЛЭП

В апреле рост потребления произошёл только в одном регионе ОЭС Средней Волги — в Татарии (+0,5%). Наибольший спад потребления отмечен в Самарской области (-9,7%) и Марий Эл (-7,8%). Далее по уровню падения идут Пензенская область и Мордовия (на 5,9%), Нижегородская область (4,3%), Саратовская область (4,1%), Чувашия (3,8%) и Ульяновская область (2,8%).

В релизе отмечается, что спад обусловлен снижением потребления предприятиями транспорта нефти и газа, производства строительных материалов, химической, автомобильной промышленности.

Что касается выработки электроэнергии, то в апреле электростанции ОЭС Средней Волги снизили показатель на 3,7% — до 8,67 млрд кВт⋅ч. Рост зарегистрирован в Нижегородской энергосистеме (+15,7%), Татарии (+2,5%) и Чувашии (+1,5). Наибольшее снижение выработки электроэнергии наблюдалось в Пензенской области (-34,8%), Ульяновской области (-28,3%) и Мордовия (-24%).

«Снижение выработки произошло за счет уменьшения выработки ТЭС и электростанций промышленных предприятий, что обусловлено работой по диспетчерскому графику в условиях спада потребления электроэнергии и режимом работы промышленных предприятий соответственно», — говорят в филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году выработка электроэнергии по ОЭС Средней Волги составила 105,4 млрд кВт⋅ч, что на 0,3% больше, чем за 2014 год. Потребление электроэнергии составило 104,2 млрд кВт⋅ч, что на 2,3% ниже уровня 2014 года.

Напомним, филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Средней Волги» управляет режимом ОЭС Средней Волги, объединяющей энергосистемы девяти регионов: Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской и Нижегородской областей, Чувашии, Марий Эл, Мордовии и Татарстана. Электроэнергетический комплекс образуют 64 электростанции.