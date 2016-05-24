Псков, 24 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В День славянской письменности и культуры сегодня, 24 мая, Псков присоединился к Всероссийскому хоровому празднику, темой которого в этом году стали дети и детское творчество. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, в сводном хоре из 500 человек, который выступает в Зелёном театре Пскова, участвуют учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ города.

4 Песни колхозной молодежи. Лигачево. X., м. 65х100. Муз. музык. культ. им. Глинки, М

Юным хористам подпевают более 3 тысяч зрителей — их одноклассники и родители. Звучат детские песни Владимира Шаинского, Исаака Дунаевского, Алексея Рыбникова, Евгения Крылатова и других композиторов.

«Представьте, что сейчас, в этот день и час, поёт вся страна. Это значит что у нашей страны замечательное настоящее, великое прошлое и будущее — светло и прекрасно», — сказала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, поздравив ребят с Днём славянской письменности и культуры и с окончанием учебного года.

Аналогичные мероприятия проходят во всех муниципалитетах Псковской области.