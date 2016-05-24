Москва, 24 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял дисциплинарное взыскание, вынесенное своему помощнику, экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко. Об этом говорится в указе, опубликованном 24 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

kremlin.ru Геннадий Онищенко

«Снять с Онищенко Геннадия Григорьевича, помощника председателя правительства Российской Федерации Медведева Д.А., ранее наложенное в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 24 февраля 2016 года дисциплинарное взыскание», — говорится в документе.

Напомним, Дмитрий Медведев объявил выговор Геннадию Онищенко 26 февраля 2016 года за нарушение закона о государственной гражданской службе РФ в части требований к служебному поведению гражданского служащего. Непосредственная причина вынесения выговора оглашена не была.

Отметим также, что в 2016 году Геннадий Онищенко намерен баллотироваться в Госдуму. Согласно предварительным итогам праймериз «Единой России», он будет баллотироваться в парламент по Тушинскому округу Москвы.