Саратов, 24 мая, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Глава администрации Вольского района Игорь Пивоваров назначен и.о. вице — губернатора. Этот пост с формулировкой «по собственному желанию» ему освободил вице-губернатор Денис Фадеев, который принял решение перейти на муниципальный уровень — на предложенную ему должность заместителя главы администрации Петровского района по общим вопросам. Об этом глава области Валерий Радаев проинформировал на совещании с руководителями органов исполнительной власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Портрет генерал-губернатора Финляндии Н.И.Бобрикова. 1902

Освобожден от занимаемой должности и министр — глава комитета общественных связей и национальной политики Борис Шинчук. Он возглавит музей Боевой и Трудовой славы.

Отметим, что Денис Фадеев, Борис Шинчук и зампред облправительства по соцсфере Михаил Горемыко получили выговоры от Валерия Радаева «за добровольно-принудительный принцип» в организации в День Победы народной акции «Бессмертный полк». Из-за их чиновничьей инициативы с квотами на школьников и стандартными размерами фотографий погибших родственников на фронтах Великой Отечественной войны разразился скандал, докатившийся до Москвы.

«Каждое принятое решение имеет под собой веские основания, — прокомментировал кадровую рокировку губернатор Валерий Радаев. — Перед правительством области стоит новая задача: от стабильности перейти к развитию региона. Для решения этой задачи важно кадровое укрепление. Это необходимое условие движения вперед. Считаю, что данные кадровые решения отвечают вызовам времени и позволят повысить эффективность деятельности исполнительных органов власти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине мая выговор получила глава Минобразования области Манина Епифанова за то, что ввод в эксплуатацию здания детского сада №1 в Перелюбском районе отложен в третий раз.

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Наблюдатели отмечают, что выговоры в Саратовском областном правительстве входят в моду. Они обращают внимание на то, что Саратовский регион стал первым в стране, куда приезжали специалисты Минфина РФ для детального изучения межбюджетных отношений из-за бедственного положения в местной экономике, а именно — проблем, связанных с исполнением социальных обязательств перед населением региона, госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья, строительству дорог, снижению высокого уровня госдолга, достигшего 50,4 млрд рублей. Вопросом оздоровления экономики региона занималась рабочая группа специалистов Минфина и Минстроя РФ, налоговой службы, научно-исследовательского финансового института, которые непосредственно на месте ознакомились с положением дел.

Аналитики гадают, кто получит выговор на этот раз и какую ответственность понесет руководство региона?