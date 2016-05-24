Каир, 24 мая, 2016, 12:48 — ИА Регнум. Представители египетских служб, анализирующие останки тел с места крушения А320 EgyptAir, заявили 24 мая, что, судя по результатам судебно-медицинской экспертизы, на борту самолета произошел взрыв, сообщает Associated Press.

Bulent KAVAKKORU А-320 EgyptAir

К такому выводу пришли эксперты, которые проводили анализ человеческих останков с места крушения A320 в Средиземном море. По словам одного из патологоанатомов, на основании полученных данных можно утверждать, что на борту судна, пропавшего в ночь на 19 мая, произошел взрыв, пишет The Independent.

Сотрудник, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что все 80 частей тел, обнаруженные на данный момент, имеют малые размеры, а также что «нет ни одного целой части тела, такой как рука или голова». Он добавил, что «логическим объяснением было бы то, что на борту был взрыв».

Напомним, самолет египетской авиакомпании EgyptAir, совершавший рейс Париж — Каир, потерпел крушение ночью 19 мая над Средиземным морем. на его борту находилось 56 пассажиров и 10 членов экипажа. На данный момент причина катастрофы не установлена, высказываются различные версии произошедшего. Также не смогли поисковые команды определить точное место падения воздушного судна.