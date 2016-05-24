Москва, 24 мая, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы отклонил апелляционную жалобу адвоката Валерия Николаева и признал законным решение мирового судьи, арестовавшего Николаева на 15 суток, сообщают «Вести».

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Напомним, Валерий Николаев арестован на 15 суток за управление автомобилем после лишения водительских прав решением мирового судьи Тверского района Москвы.

Водительских прав Николаева на полгода лишили еще в апреле за выезд на встречную полосу. Затем, в мае, мировой участок Мещанского суда Москвы лишил актера прав еще на полгода. Сроки лишения прав были суммированы.

До этого Николаев участвовал в серии громких ДТП, с наездом на женщину, неподчинением сотруднику полиции и повреждением сразу нескольких припаркованных автомобилей.