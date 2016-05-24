Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Налоговые поступления в бюджет от налогоплательщиков Санкт-Петербурга в январе-апреле 2016 года составили 216 млрд рублей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период 2015 года, говорится в сообщении на сайте Управления Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу.

Санкт-Петербург

«В федеральный бюджет перечислено 92 млрд рублей (на 32 процента больше, чем за тот же период 2015 года). В бюджет Санкт-Петербурга поступило 124 млрд рублей (на 8 процентов больше, чем за соответствующий период прошлого года)», — отмечается в сообщении УФНС.

В федеральный бюджет 90% доходов поступило от перечисления налога на добавленную стоимость. Бюджет Санкт-Петербурга в основном формировался за счет поступлений налога на доходы физических лиц (44%) и налога на прибыль организаций (35%).

Добавим, что, по данным Петростата, индекс промышленного производства в январе-апреле 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года составил в Петербурге 102,0%.