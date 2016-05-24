Москва, 24 мая, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской утвердил новый Порядок ведения Красной книги РФ, сообщили в Минприроды.

Ines Красная книга

Документ предусматривает изменение механизма отбора и порядка отнесения объектов животного и растительного мира к Красной книге РФ. Повышена доля ответственности органов власти — как на уровне субъектов РФ, так и на уровне федеральных органов (Минсельхоза России, Росрыболовства, Рослесхоза, Росприроднадзора).

Ведение Красной книги включает организацию и ведение государственного мониторинга объектов животного и растительного мира, а также подготовку и ведение государственного кадастра объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ.

Документом также регламентируется разработка и реализация специальных мер по охране и восстановлению объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу РФ.

Помимо этого, Порядок определяет подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги РФ.

Напомним, Красная книга РФ является официальным документом, содержащим свод сведений о категориях статуса редкости и статуса угрозы исчезновения редких видов животных, птиц и растений по шкале Международного союза охраны природы и мер охраны.