Вашингтон, 24 мая, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов подал иск в суд в Вашингтоне (округ Колумбия, США) к Минфину США, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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Иск связан с санкциями, которые против него 25 ноября 2015 года приняло Министерство финансов США. Уточняется, что в санкционный список Илюмжинова внесли за действия в интересах правительства и центробанка Сирии и оказание им материальной помощи.

По закону, в 90-дневный срок министерство должно было опубликовать доказательства финансовой помощи властям Сирии, однако этого сделано не было. В иске Илюмжинов затребовал от Минфина США документы о причинах введения ограничительных мер.

Напомним, помимо президента ФИДЕ санкции затронули банк «Русский финансовый альянс» и компании Hudsotrade Limited («Хадсотрейд»), которая зарегистрирована в Москве. Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года.