Ярославль, 24 мая, 2016, 12:24 — ИА Регнум. В Ярославской области многодетные семьи будут полностью освобождены от уплаты налога на семейный автомобиль. Правда, эта льгота коснется только малоимущих семей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

24 мая комитет региональной думы по бюджету, налогам и финансам одобрил поправки в закон «О транспортном налоге Ярославской области». Депутаты согласились с необходимостью полностью освободить малоимущие многодетные семьи от уплаты налога на легковой автомобиль, принадлежащий одному из родителей (либо усыновителей, опекунов, попечителей). Если же семья приобрела микроавтобус — что логично для организации передвижения многочисленной семьи — она тоже получит льготу, но на сумму налога, рассчитанную для легкового автомобиля с мощностью двигателя 200 л.с.

«Сейчас в Ярославской области 8328 многодетных семей, из них 3403 — являются малоимущими. Льгота имеет адресный характер. Нужно помогать тем, кто нуждается. Началась серьезная работа, в которую включились многие депутаты. Я благодарен депутатам из фракции «Единая Россия», КПРФ, Сергею Балабаеву. Мы приняли хороший закон», — подчеркнул на заседании комитета его председатель Николай Александрычев.

Освобождение от уплаты транспортного налога получат также инвалиды — Герои СССР и Герои России, Герои Труда, 1 группы, получившие увечья вследствие военной травмы. Инвалиды 2 группы получат льготу на автомобиль мощностью до 100 л.с.