Воронеж, 24 мая, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Разрешение на условно разрешенный вид использования «многоквартирные многоэтажные жилые дома» участка площадью 1,9 га на улице Станкевича, 45 получило ООО «ПроектИнвест» (структура ДСК) от мэрии Воронежа. Таким образом, «тихий центр Воронежа», несмотря на протесты жителей этого района, будет застроен многоэтажками.

Bernardo Aldana Стройка

По сообщению «Коммерсантъ-Черноземье», разрешение администрация города выдала на основании положительного заключения комиссии по землепользованию и застройке.

Решение, отмечает корреспондент ИА REGNUM, власти приняли, не посчитавшись с мнением местных жителей: против строительства жилого комплекса воронежцы выступили на публичных слушаниях 15 апреля.

Речь идет о возведении на улице Станкевича двух жилых домов высотой от 14 до 20 этажей, подземной парковки на 600 автомобилей, детского сада на 160 мест. Дома на Станкевича станут лишь частью проекта ДСК по строительству жилого комплекса «Европейский».

В ходе слушаний 15 апреля местные жители выступили активно против возведения многоэтажек в этом районе, где преобладает частный сектор либо здания не выше пяти этажей. В частности, жители опасаются, что многоэтажная застройка создаст невыносимые условия для жизни в частных домах по освещенности территории и уровню шума. В качестве аргументов представители жителей района указывали превышение плотности застройки, многократный рост нагрузки на коммуникации и подъездные пути.

Кстати, тогда же, на публичных слушаниях, прозвучала информация о том, что строительство уже фактически началось — без разрешения и даже до проведения слушаний. В «ДСК» эту информацию опровергли, пояснив, что на этом участке строители лишь испытывают новые технологии и пытаются вдавить сваи.

Впрочем, еще на уровне слушаний стало очевидно, что мнение жителей на начало строительство не повлияет: «Стратегия пространственного развития данных территорий должна основываться не на мнении отдельных групп людей, а на проблемах социально-экономического развития. Как вы знаете, территория, которую мы рассматриваем, — это территория огромных бизнес-центров, больших торговых центов, которые привлекают в себя массу людей, создали огромное количество рабочих мест, но чтобы сократить транспортный поток, нужно создать хорошую жилищную перспективу», — заявил тогда заместитель гендиректора по капитальному строительству «ДСК» Владимир Артемьев.

Кстати, «ДСК» претендует на застройку еще нескольких территорий — речь идет об участках, прилегающих к профтехучилищу №7, больнице «Электроника» и детской инфекционной больнице. Вопрос об изменении функционального назначения этих территорий обсуждался 20 мая на очередных публичных слушаниях. В настоящее время на данных территориях могут размещаться только объекты здравоохранения, культуры, образования, административные здания и научно-исследовательские учреждения, компания же просит мэрию разрешить на них строительство жилья.