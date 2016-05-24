Северная Осетия, 26 ноября, 2008, 22:49 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II выразил соболезнования в связи с убийством мэра Владикавказа Виталия Караева . Алексий II направил послание главе республики Северная Осетия-Алания Таймуразу Мамсурову , архиепископу Ставропольскому и Владикавказскому Феофану, семье погибшего, сотрудникам мэрии Владикавказа и жителям города, сообщают "Вести" со ссылкой на пресс-службу Московской патриархии.

"Внезапная трагедия унесла жизнь человека, который только недавно вступил на должность градоначальника, - говорится в соболезновании патриарха. - Караев был готов не только помогать жителям и решать проблемы города. Он начал активный диалог и сотрудничество с епархиальными структурами Русской Православной Церкви. Были намечены определенные планы, среди которых - возведение нового храма и строительство православной гимназии во Владикавказе".

Патриарх отметил, что мэр Владикавказа особое внимание уделял Аланскому женскому монастырю, который в дни трагедии в Южной Осетии стал приютом для многих беженцев и людей, лишенных крова.

Алексий II выразил уверенность, что руководители силовых структур республики предпримут все необходимые усилия в расследовании этого преступления, и виновные в нем понесут наказание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Виталий Караев скончался в больнице от ранений, полученных в результате обстрела неизвестными. Из тела погибшего уже извлечена пуля калибра 7,62 мм. Покушение произошло в 8:50 во Владикавказе. В рамках расследования уголовного дела об убийстве мэра Владикавказа следствие рассматривает несколько версий преступления. Одной из основных следствие прорабатывает версию о том, что убийство Караева могло быть связано с его служебной деятельностью.