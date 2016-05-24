Москва, 24 мая, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Бывший глава «Оборонстроя» Тимур Иванов назначен заместителем министра обороны РФ, сообщает официальный сайт ведомства.

mil.ru Тимур Иванов (в центре)

Иванов значится в числе заместителей Сергея Шойгу, его полномочия пока не указаны. Кроме того, Иванов больше не указан в разделе «Руководство» на официальном сайте «Оборонстроя».

По неподтвержденным пока данным, Иванов будет контролировать строительные работы при создании военной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в период исполнения Сергеем Шойгу обязанностей губернатора Московской области, Иванов работал заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова.