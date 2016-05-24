Омск, 24 мая, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Обнародованы сведения о доходах мэра Омска и его заместителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, согласно информации, опубликованной на официальном сайте администрации города, мэр Вячеслав Двораковский за 2015 год заработал 6 154 789,97 руб.

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Градоначальнику принадлежат жилой дом площадью 40,8 кв. м, два земельных участка (944 и 985 кв. м), легковой автомобиль «Ниссан Патрол», прицеп и снегоход.

Супруга мэра за прошлый год заработала более 190 тыс. руб. Ей принадлежит автомобиль «Фольксваген Тигуан». В совместной собственности у супругов — жилой дом (284,6 кв. м) и земельный участок (2 403 кв. м).

Первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов отчитался о доходах за прошлый год в размере 3,8 млн руб. Его супруга заработала почти 930 тыс. руб.

Заместитель мэра Омска Ирина Касьянова за 2015 год заработала 2,9 млн руб.; заммэра, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина — более 3 млн руб.; заммэра, управляющий делами горадминистрации Алексей Меньшов заработал 3,5 млн руб.; заместитель мэра, директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских — 2,9 млн руб.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, мэр Омска Вячеслав Двораковский за 2014 год заработал 5,8 млн рублей (супруга — более 173 тысяч рублей). За 2013 год Двораковский сообщил о доходах в размере 4,2 млн рублей (супруга — 170 тыс. руб.).

Напомним также, губернатор Омской области Виктор Назаров за прошлый год заработал 6 146 517 руб.