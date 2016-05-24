Москва, 24 мая, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Доходы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в 2015 году составили 23 млн руб. При этом фактические доходы ФАДН России носили несистемный, внеплановый характер в виде разовых поступлений и не прогнозировались, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Цитата из к/ф «Алитет уходит в горы». Реж. Марк Донской. 1949. СССР На Крайнем Севере

ФАДН России в 2015 году предоставлено регионам за счет средств федерального бюджета субсидии на сумму 338,4 млн руб., иные межбюджетные трансферты на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока — 205,2 млн руб. Объем неиспользованных субсидий составил 17,9 млн руб., что обусловлено неполным освоением субсидий регионами, средства возвращены в бюджет.

При исполнении федерального бюджета ФАДН России в 2015 году допущены в том числе следующие нарушения: мероприятия, направленные на реализацию ФЦП «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014—2020 годы)» не предусматривают расходы на информационно-коммуникационные технологии. Однако ФАДН осуществлены расходы в сумме 14,3 млн руб. за счет бюджетных средств.

Бюджетная отчётность ФАДН за 2015 год в части сведений об использовании информационно-коммуникационных технологий недостоверна и требует корректировки в сторону увеличения на сумму 14,3 млн руб.

Счетная палата РФ направит в ФАДН России представление об устранении нарушений, обращение в Генеральную прокуратуру РФ, заключение в палаты Федерального Собрания.