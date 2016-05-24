Барвиха, Московская область, 24 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проведет проверку в территориальном отделении в подмосковной Барвихе. После нашумевшей отмены итогов досрочного голосования в совет депутатов поселения Барвихинское 16 апреля, комиссию оценят на качество работы с жалобами.

Герои «Ревизора» Гоголя — Хлестаков. Художник Л. Константиновский

Как сообщает РИАМО со ссылкой на председателя Мособлизбиркома Ирека Вильданов, проверка запланирована на 24 мая. Целью ревизии станет работа органа с жалобами.

«Сегодня в Барвиху приезжает большая комиссия ЦИК РФ с проверкой, будут проверять, как работала комиссия по жалобам. ЦИК попросил, чтобы мой заместитель выехал в Барвиху, встретил комиссию и поприсутствовал при проверке», — пояснил Вильданов.

Он также добавил, что в Центризбиркоме рассмотрят вопрос о проведении новых выборов в Барвихе 25 мая.

Отметим, что ситуацией также заинтересовались в Генпрокуратуре. С просьбой о проведении проверки в ведомство обратился ЦИК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля в СМИ стала появляться информация о том, что досрочное голосование в совет депутатов в Барвихинском проходит с нарушениями. 20 апреля Центризбирком РФ принял решение об отмене выборов. 21 апреля Вильданов выступил с предложением провести новые выборы в Единый день голосования в сентябре 2016 года.