Анкара, 24 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной в Турции Партии националистического движения Девлет Бахчели заявил 24 мая, что он выступает против создания президентской системы в Турции, сообщает Reuters.

devletbahceli.com.tr Девлет Бахчели

Бахчели заявил в законодательном органе страны, что президентская система приведет к деспотизму и большим потерям для Турции в долгосрочной перспективе.

Члены правящей в Турции Партии справедливости и развития стремятся заручиться поддержкой турецких националистов в парламенте страны для изменения конституции и введения президентской системы правления.