Южно-Сахалинск, 24 мая, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Областной суд Сахалина признал 30-летнего жителя города Макарова виновным в убийстве младенца, осужденному предстоит провести в колонии 16,5 года, сообщает 24 мая следственное управление СК РФ по региону.

banya-expert.com Колючая проволока

Как установили следствие и суд, вечером 18 октября 2014 года мужчина заподозрил, что не является отцом трехмесячной девочки, которую родила его сожительница. Ребенок плакал, подсудимый пытался его успокоить и не смог этого сделать, при этом мужчина был пьян.

Он ударил ребенка головой об пол не меньше трех раз. Девочку доставили в реанимацию детской областной больницы в Южно-Сахалинске, где она скончалась от полученных травм.

Суд, приняв во внимание в числе прочего вердикт присяжных заседателей, приговорил мужчину к 16,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.