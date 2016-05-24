Новосибирск, 24 мая, 2016, 12:09 — ИА Регнум. В Новосибирске из-за технической неисправности самолета задержан рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Новосибирск-Москва, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

desktopwallpapers.org.ua Самолет

По ее словам, 217 пассажиров, зарегистрированных на рейс, будут ждать вылета почти 12 часов — вместо 6:40 утра (3:40 мск) рейс вылетит ориентировочно в 18:00 по местному времени (15:00 мск).

По предварительным данным, причиной задержки стала неисправность силовой установки самолета. Пассажиров разместили в «стерильной зоне» аэропорта Толмачево.