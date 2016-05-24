Саратов, 24 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В «Саратовской городской клинической больнице № 6 имени академика В.Н. Кошелева» провели уникальную операцию. Врач — кандидат медицинских наук и доцент СГМУ имени В.И.Разумовского Анатолий Князев провел сложнейшую операцию и смог восстановить целостную форму носа. Такую информацию предоставил региональный Минздрав, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале

В начале марта 2016 года в медучреждение обратилась жительница областного центра с раной на лице. Как пояснила пациентка, домашняя собака откусила ей кончик носа. Сын женщины вовремя среагировал и смог сохранить кусок ткани. После операции с течением времени ткань прижилась, констатируют в клинике.

Специалисты отмечают, что подобных успешных операций в медицинской практике встречаются единицы. «Данный пример еще раз уверенно доказывает, что саратовская школа здравоохранения является одной из лучших в России», — подчеркивают в Минздраве области. Пациентка и ее родственники выразили благодарность медицинским работникам «Саратовской городской клинической больницы № 6» за оказанную помощь.