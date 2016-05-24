Чебоксары, 24 мая, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В Чувашии вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации города Чебоксары Александру Анисимову. Он признан виновным в незаконном участии в предпринимательстве, ему назначено наказание в виде лишения права 2 года занимать должности госслужбы, а также штраф в размере 70 тыс. рублей. От отбывания наказания бывший чиновник освобожден в связи с истечением сроков давности, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Суд

Следствием и судом установлено, что с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года злоумышленник, предоставляя преимущества подконтрольной ему коммерческой организации, единственным учредителем которой является его мать, создал условия для незаконного изъятия из муниципальной собственности земельного участка в центре Чебоксар и закрепленного за садоводческим товариществом. Участок был изъят для строительства 5-подъездного дома, в то время как фактически имелось разрешение только на двухподъездный.

Кроме того, установлено, что с марта 2012 по декабрь 2013 года в Чебоксарах чиновник потребовал от руководителей трех организаций привлечь подконтрольную ему фирму к подрядным работам при строительстве трех многоквартирных домов. «Свои незаконные требования он подкреплял своим должностным положением и наличием рычагов для административного воздействия», — говорят в региональном СУСК. По данным управления, директор одной из компаний не согласился с завышенными расценками и оплатил работы по рыночной стоимости — в ответ злоумышленник подписал соответствующее разрешение на ввод дома в эксплуатацию на месяц позже. В результате застройщику был причинен ущерб на 1,2 млн рублей в виде выплаты неустоек участникам долевого строительства.

Материалами дела также установлено, что злоумышленник в ноябре 2012 года организовал работы по возведению силами подконтрольной ему организации (ООО СМУ-56) блок-секций жилых домов в Чебоксарах без соответствующего разрешения, а также магазина. «Строительство магазина повлекло демонтаж детской площадки, принадлежащей товариществу собственников жилья, а также повреждение конструктивных элементов дома», — сказал Олег Дмитриев. Сумма ущерба оценена в 360 тысяч рублей.

По уголовному делу допрошено около 100 свидетелей, потерпевшими признаны 7 человек. В релизе сообщается, что потерпевшим разъяснено их право на обращение в суд с гражданскими исками, однако ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного процесса с такими требованиями они не обратились.

Приговором Ленинского районного суда города Чебоксары бывшему чиновнику назначено наказание в виде 2 лет (по ч.1 ст.169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и 3 лет (по ст. 289 УК РФ — незаконное участие в предпринимательстве) лишения права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными полномочиями. Общий размер штрафа составил 70 тыс. рублей.

От отбывания назначенного наказания он освобожден судом в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, но по нереабилитирующему основанию. Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что в 2015 году поступило 387 сообщений о коррупционных действиях, возбуждено 322 уголовных дела, в суды направлено 91 дело о 266 эпизодах преступлений. Сумма ущерба оценивается почти в 29 млн рублей, в рамках расследования арестовано имущество злоумышленников на общую сумму 24,4 млн рублей. В структуре коррупционных преступлений в 2015 году наибольшую долю занимали служебные подлоги (77 дел), при этом их число резко возросло (в 2014 году — 59). Также зарегистрировано 47 фактов получения взятки (в 2014 году — 107), 39 дел по фактам злоупотребления должностными полномочиями (в 2014 году — 37), 34 факта коммерческого подкупа и мошенничества с использованием служебного положения (в 2014 году — 8), 33 факта присвоения и растраты (в 2014 году — 19), 27 дел в связи с превышением должностных полномочий (в 2014 году — 37), 25 фактов дачи взятки (в 2014 году — 38) и два дела о незаконном участии в предпринимательстве.