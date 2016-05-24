Пекин, 24 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Новый компактный кроссовер Brilliance Xinyuan X5 был замечен на улицах Пекина во время последних дорожных испытаний.

mt.sohu.com Brilliance Xinyuan X5

Бренд Xinyuan Auto принадлежит концерну Brilliance Automotive, поэтому сборка новых кроссоверов будет происходить на совместном предприятии Brilliance-BMW. Многие интернет-пользователи обратили внимание на сходство китайского X5 с немецким BWM X5 — вероятнее всего, дизайнеры из КНР частично заимствовали решения своих немецких коллег, пишет «Тапин цичэ».

Xinyuan X5 практически не отличается от большинства китайских кроссоверов. Единственной отличительной чертой новинки от Brilliance является огромный сенсорный экран, расположенный в центральной части консоли. Автомобиль расчитан на 5 пассажиров. Как заявил автопроизводитель, к концу года будет представлена 7-местная версия авто.

Brilliance Xinyuan X5 будет оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем (137 л.с.) в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач или 5-ступенчатой «механикой».

Cтоимость Xinyuan X5 составит от 70 тыс. до 100 тыс. юаней, в зависимости от комплектации. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу в июне 2016 г.