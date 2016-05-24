Вашингтон, 24 мая, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Спойлеры из сериала «Игра престолов» женщина употребила для мести бывшему бойфренду, сообщает Daily Mail.

Цитата из к/ф «Игра престолов». реж Алан Тейлор, Дэвид Наттер, Алекс Грейвз. 2011-. США, Великобритания Джон Сноу жив!

Имена действющих лиц инцидента остались неизвестными, но на сайте Reddit 29-летний пользователь пожаловался на бывшую подругу, которая еженедельно отправляла ему спойлеры из сериала «Игра престолов», не давая спокойно смотреть его любимый сериал.

Пользователь написал, что таким образом бывшая подруга мстит ему за многочисленные измены. Не помогло даже блокирование экс-подруги, которая всякий раз находила способ для продолжения своих сообщений.

Стоит отметить, что другие пользователи сайта не посочувствовали автору сообщения, наоборот, сами стали отправлять ему еще более многочисленные спойлеры.