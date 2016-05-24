Нейпьидо, 24 мая, 2016, 12:00 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибло, около 50 получили ранения в результате схода оползня отработанной породы на севере Мьянмы, сообщает Associated Press.

John Hill Добыча нефрита

По словам одного из спасателей-добровольцев, Но Ли, из-под завалов удалось достать 12 тел погибших, однако спасателям неизвестно, сколько еще человек может находиться под слоем породы. Он отметил, что в результате схода оползня были госпитализированы 15 человек.

Трагедия произошла на одной из куч отработанной породы в районе Хпакант провинции Качин, где местные жители занимаются сбором мелких кусков нефрита в отвалах промышленной добычи этого ценного минерала и часто становятся жертвами оползней породы.