Красноярск, 24 мая, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Расходы жителей Красноярского края на покупку продуктов питания в 2015 году выросли на 13,8% по сравнению с 2014 годом. Согласно данным Красноярскстата, в среднем на одного члена семьи расходы на питание составили 4637,7 рубля в месяц. Их доля в общей сумме потребительских расходов составила 27,4%. Стоит отметить, что при расчете не учитывались расходы на питание вне дома.

pixabay.com Овощи

Больше всего денег красноярцы в прошедшем году потратили на покупку мяса, молока и хлеба — 56,8% от общих затрат на покупку продуктов питания.

В ответ на информационный запрос ИА REGNUM сотрудник пресс-службы Красноярскстата Анна Фурсова предоставила данные по динамике расходов красноярцев на питание. Доля расходов на покупку еды в красноярских семьях в 2015 году выросла. В 2014 году она составляла 26,2% от общего количества расходов — 4075,8 рубля. А вот скорость роста этих расходов в абсолютном выражении осталась прежней. В 2014 году расходы на питание выросли на 13% по сравнению с 2013 годом. Причем 57% от общих затрат на покупку еды и тогда составляли покупка мяса, молока и хлеба.

В 2015 году красноярцы снизили потребление почти всех видов продуктов: рыбы (на 7,9%), мяса (на 5,8%), яиц (на 3,2%) и даже хлеба (на 3,1%), но стали больше внимания уделять овощам и молочным продуктам.

Очевидно, стабильный рост расходов на покупку еды в абсолютном выражении связан с ростом цен, а их рост в относительном выражении (рост их доли в общей структуре расходов) связан с падением дохода семей или отставанием роста доходов от роста цен.

Однако в пресс-службе Красноярскстата затруднились прокомментировать это предположение. «Мы даем статистику, но не занимаемся выяснением причин регистрируемых показателей. Возможно, что это связано с ростом цен, но официально мы ничего сообщить не можем», — пояснила собеседница ИА REGNUM. Также она не смогла сообщить, на каких расходах стали экономить красноярцы, чтобы больше тратить на еду.