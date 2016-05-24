Москва, 24 мая, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Руководители турфирм Ирана и Италии сообщили о желании отправлять туристов в Крым. Об этом шла речь на встрече представителей турбизнеса стран с министром курортов и туризма Республики Крым Сергеем Стрельбицким, сообщили в Ростуризме.

Иван Айвазовский.Крым. Гурзуф

Представители турбизнеса отметили, что иностранные граждане мало знают о туристском потенциале Крыма. При этом регион может представить разнообразные виды отдыха по доступным ценам.

«Развитие международного туризма — одно из приоритетных направлений в работе министерства. Мы уже начали разработку «дорожной карты» по привлечению китайских туристов на полуостров. Я думаю, что такую работу можно выстроить с туристическими компаниями Ирана и Италии, и продвигать туристический продукт Крыма за рубежом», — отметил Стрельбицкий.

Помимо пляжного отдыха в республике развиваются оздоровительный, экологический, этнографический, военно-патриотический виды туризма.

Кроме того, в Крыму совершенствуется инфраструктура по приему гостей. Сейчас республика входит в десятку субъектов федерации с наибольшим количеством коллективных средств размещения. На ее территории функционирует 119 гостиниц, 67 санаториев, 31 пансионат, 25 детских санаториев, 20 средств размещений других категорий, общая емкость которых составляет 65,4 тыс. койко-мест.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму отмечает рост спроса на летний отдых в Крыму. Только за майские праздники турпоток в регион увеличился на 23,3% по сравнению с 2015 годом, и достиг 161,6 тыс. туристов. По прогнозам, в 2016 году турпоток в Крым вырастет на 500 тыс. туристов.