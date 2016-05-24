Барнаул, 24 мая, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Алтайкрайстат обнародовал данные об индексе промышленного производства в регионе за январь-апрель 2016 года. К соответствующему периоду прошлого года он превысил 100%-ный показатель. Так, в производстве пищевых продуктов (включая напитки) он составил 113%, в химическом производстве — 108%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева — 107,2%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 104,6%, в производстве машин и оборудования — 103%.

ИА REGNUM Промышленное производство в Алтайском крае

Как следует из приведенных показателей, наибольший рост объемов производства продукции демонстрирует пищевая промышленность. По данным статистиков, в 4,4 раза больше Алтайский край произвел плодоовощных консервов. На 21,3% увеличили объемы продукции региональные производители нерафинированных растительных масел, на 10,7% — круп, на 4,9% больше произвели цельномолочной продукции.

Нарастили производство и переработчики мяса. Так, мяса и субпродуктов произвели 100,9%, а мясных полуфабрикатов (охлажденных, подмороженных и замороженных) — 103,9%. Значительный рост отмечен и в производстве напитков — как минералки и безалкогольных напитков, так и пива.

Не менее значим для Алтайского края и рост объемов производства машин и оборудования. В 1,6 раза возросло производство плугов общего назначения, на 25% — кузнечно-прессовых машин, на 3,2% — тракторов для сельского и лесного хозяйства. Выросли показатели в добыче полезных ископаемых, текстильном и швейном производстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2015 года рост валового регионального продукта в Алтайском крае составил 100,4%. Рост валового регионального продукта в регионе произошел за счет инфляционных процессов и остатков продукции, оставшейся на складах, — полагает исполнительный директор Союза промышленников Алтая Евгений Ганеман.

На начало 2016 года наблюдается увеличение объемов промышленного производства в 50 территориях Алтайского края, лидеры по темпу роста — Павловский, Хабарский, Третьяковский, Шипуновский, районы, города Яровое, Бийск.