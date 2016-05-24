Ярославль, 24 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. 22 мая в Ярославской области одновременно с внутрипартийным предварительным голосованием «Единой России» по выборам депутатов Государственной Думы России 7 созыва состоялось голосование по выбору кандидатов на должности глав трех поселений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

В Ростовском районе праймериз по выборам главы сельского поселения Поречье-Рыбное выиграл депутат муниципального совета поселения и районной думы Александр Сорокин. В Пригородном сельском поселении Пошехонского района победителем стал исполняющий обязанности главы Владимир Васильев.

В Некоузском районе предварительное голосование по выборам главы прошло в двух поселениях. Избиратели Веретейского сельского поселения отдали предпочтение главному специалисту сельской администрации Татьяне Гавриш, а в Волжском поселении победила исполняющая обязанности главы Наталья Демехина.

Выборы глав поселений пройдут в Единый день голосования 18 сентября.