Анкара, 24 мая, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Реджеп Тайип Эрдоган перестает справляться с вызовами, инициатором которых он, собственно, и является. В числе этих вызовов можно назвать военные действия против курдов и всё более обостряющийся конфликт с турецкими военными.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гостайна

Обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчик проанализировал ближайшие политические перспективы Эрдогана, в которых, несмотря на кажущиеся успехи, увидел значительные осложнения.

Интерпретировать отставку премьер-министра Ахмета Давутоглу можно по-разному, но скорее всего это в первую очередь выгодно самому бывшему премьеру, поскольку позволяет дистанцироваться от политики Эрдогана. Который, в свою очередь наращивает военное давление на курдов, которое скоро и самые осторожные аналитики будут называть гражданской войной.

Возможно, более острой и не решаемой для Эрдогана проблемой окажется подспудно обостряющееся противоречие с турецкими военными. Долгое время подавляющий и репрессирующий военных турецкий лидер теперь, ввиду обострения отношений с соседями, вынужден делать на них ставку. Поэтому набирающие силу военные, как это уже не раз бывало в истории Турции, могут просто-напросто сменить неугодного им лидера.

Все статьи автора: Юрий Баранчик