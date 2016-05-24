Казань, 24 мая, 2016, 11:49 — ИА Регнум. ДТП со смертельным исходом произошло в Алькеевском районе Татарии, на автодороге Алексеевск — Высокий Колок, сообщает УГИБДД МВД по региону.

Sergey Rodovnichenko from Moscow «Москвич« — 2141

Вечером 23 мая водитель автомобиля «Москвич-2141», двигаясь по 55-му км трассы, не выбрал безопасную скорость движения, отчего транспортное средство опрокинулось в кювет. 58-летний мужчина перед поездкой не пристегнулся ремнем безопасности, что привело к тяжелым травмам, от которых он скончался на месте происшествия.

Находившаяся в автомобиле женщина 1980 года рождения доставлена в медицинское учреждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, еще одна авария с трагическим исходом произошла в Зеленодольском районе республики. 17-летний юноша, находившийся за рулем скутера, погиб при столкновении с грузовой машиной «ГАЗ-330 252».

Как выяснили автоинспекторы, подросток не надел защитный шлем, прав на управление мотороллером он не имел. Водитель грузовика также нарушил ПДД — в условиях плохой погоды он не сохранял безопасную дистанцию на дороге и превысил скорость.