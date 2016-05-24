Почти 2 млн рублей задолжала по алиментам калужанка своим детям
Калуга, 24 мая, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Прокуратура Дзержинского района Калужской области направила в суд уголовное дело в отношении матери шестерых детей, более 10 лет уклоняющейся от уплаты алиментов.
Как сообщил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Дзержинского района Калужской области Евгений Лобов, 40-летняя местная жительница обвиняется в злостном уклонении от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ).
Так, в ходе дознания установлено, что после лишения родительских прав на основании исполнительного листа, выданного Дзержинским районным судом, обвиняемая была обязана выплачивать алименты на содержание своих шестерых детей в пользу органа местного самоуправления в размере ½ части всех видов заработка ежемесячно, начиная с марта 2005 года и до их совершеннолетия.
Однако, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, женщина в воспитании содержании детей участия не принимала и с 2005 года не выплачивала алименты даже в те непродолжительные периоды, когда устраивалась на работу и получала заработную плату.
Общая сумма задолженности по алиментам на детей составила около двух миллионов рублей.