Калуга, 24 мая, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Прокуратура Дзержинского района Калужской области направила в суд уголовное дело в отношении матери шестерых детей, более 10 лет уклоняющейся от уплаты алиментов.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Сироты. 1885 год

Как сообщил 24 мая корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Дзержинского района Калужской области Евгений Лобов, 40-летняя местная жительница обвиняется в злостном уклонении от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Так, в ходе дознания установлено, что после лишения родительских прав на основании исполнительного листа, выданного Дзержинским районным судом, обвиняемая была обязана выплачивать алименты на содержание своих шестерых детей в пользу органа местного самоуправления в размере ½ части всех видов заработка ежемесячно, начиная с марта 2005 года и до их совершеннолетия.

Однако, несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, женщина в воспитании содержании детей участия не принимала и с 2005 года не выплачивала алименты даже в те непродолжительные периоды, когда устраивалась на работу и получала заработную плату.

Общая сумма задолженности по алиментам на детей составила около двух миллионов рублей.