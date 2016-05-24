Севастополь, 24 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Филиал Центра судоремонта «Звездочка» (Северодвинск), арендующий мощности «Севастопольского морского завода», проводит доковый ремонт двух скоростных катамаранов «Сочи-1» и «Сочи-2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой ЦС «Звездочка»

Оба судна принадлежат ФГУП «Росморпорт» и курсировали на линии пассажирских морских перевозок в Черном море. С июля прошлого года суда обслуживали линию «Феодосия-Анапа».

На севастопольском заводе в течение последних нескольких недель были выполнены очистка, ремонт и окраска корпуса «Сочи-2». Такие же мероприятия запланированы и на «Сочи-1».

Ранее в доке филиала ЦС «Звездочка» завершился ремонт моторной яхты «Golden Head». Ремонт парусного учебного судна «Херсонес» продолжается.

24 мая правительство Севастополя заявило о выходе из строя морского пассажирского катера «Персей» на маршруте «Артбухта — Радиогорка». В связи с этим пассажирские перевозки временно производятся одним катером.

Как сообщало ИА REGNUM, рост количества заказов на ремонт и модернизацию кораблей и судов в Севастополе позволил дополнительно трудоустроить на предприятие 300 квалифицированных работников. Напомним, филиал ЦС «Звездочка» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (АО ОСК), которая, в свою очередь, запланировала масштабную реконструкцию «Севморзавода». На программу модернизации завода из федерального бюджета выделено свыше семи миллиардов рублей.

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