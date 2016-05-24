Волгоград, 24 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. В Волгограде КамАЗ протаранил остановку общественного транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 24 мая, дорожная авария произошла накануне в 17:20 в Советском районе областного центра.

34.mvd.ru/ Мусоровоз врезался в остановку в Волгограде

Водитель автомобиля «МСБ 4401 КамАЗ», вывозившего мусор, напротив дома № 15 по ул. Электролесовской не справился с управлением и врезался в остановку «Красная Заря». Стойкой правого зеркала автомобиль задел 66-летнюю женщину, ожидавшую общественный транспорт. Кроме того, мусоровоз сбил и 28-летнего велосипедиста, который двигался по правому ряду в попутном направлении.

В результате ДТП оба пострадавших с многочисленными травмами были доставлены в больницу.

Добавим, что подобный инцидент произошел в прошлом месяце в Центральном районе Волгограда. Утром 22 апреля напротив книжного магазина «Современник» в остановку «Краснознаменская» врезалась «Газель». Водитель маршрутки, которая двигалась по проспекту Ленина в сторону улицы Комсомольской, потерял управление и совершил ДТП. Обошлось без жертв.

За прошедшие сутки, по данным ГИБДД, в регионе произошло три аварии. В Ворошиловском районе Волгограда пострадал 23-летний водитель автомобиля «Деу Нексия», в который въехал «Пантиак». А В городе Волжском на больничной койке с многочисленными травами и переломами оказались 36-летняя женщина и восьмилетняя девочка. Молодой автолюбитель на «Ауди-80» сбил пешеходов, когда они переходили проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.