Ижевск, 24 мая, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Ижевский школьник госпитализирован с диагнозом «отравление синтетическими наркотиками». В настоящее время 15-летний подросток впал в кому, сообщили ИА REGNUM пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

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Мальчик был обнаружен накануне вечером в бессознательном состоянии и госпитализирован. По данному факту сотрудники ведомства проводят проверку.

Пресс-служба МВД напоминает, что сейчас в Удмуртии проходит антинаркотический месячник, а рамках которого несовершеннолетние, «осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы», могут побеседовать со специалистами по вопросу вреда от употребления психотропных средств. В образовательных организациях проводятся мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма.