Москва, 24 мая, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В России большая часть автомобилистов — 52% — оценивают работу ГИБДД как удовлетворительную. Хорошо о работе этой службы отозвались 23%, плохо — 16% водителей. 9% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Работа ГИБДД

Треть автомобилистов (33%) считают, что за последние 2−3 года ГИБДД стала работать лучше: эта служба быстрее выезжает на аварии, «рейды стали чаще проводить», сотрудники на дорогах ведут себя более вежливо.

Тем не менее, почти половина опрошенных водителей (49%) сказали, что в работе ГИБДД ничего не изменилось, а 7% считают, что автоинспекция стала работать хуже — «взятки, коррупция, нарушения закона со стороны сотрудников ГИБДД».

Опрос проводился 8−14 апреля 2016 года в 104 населенных пункта в 53 субъектах РФ. Опрошены 2000 респондентов, среди них 780 автомобилистов. Статпогрешность не превышает 3,1%.