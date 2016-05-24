Нью-Дели, 24 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Предполагаемый лидер пакистанской экстремистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» и еще несколько боевиков были уничтожены в столкновениях с правоохранительными органами Индии в индийской части Кашмир, заявили в полиции штата 24 мая. Об этом сообщает France Press.

Surian Soosay Боевик

Столкновения произошли в столице штата городе Сринагар вечером 23 мая.

«Два боевика, в том числе лидер «Джаиш-е-Мухаммад», были уничтожены после столкновения с ними», — заявил глава полиции города Амит Кума.

По словам другого высокопоставленного сотрудника полиции Гулама Хассана Бхата, полиция начала операцию против боевиков, получил информацию о том, что они скрываются в городе.

Бхат также отметил, что одним из боевиков, чью личность удалось установить, является некто Сайфулла — гражданин Пакистана, занимающий одну из руководящих позиций в группировке. Правительство Индии считает его причастным к нападению на парламент страны в 2001 году.

Напомним, в декабре 2001 года группа нападавших смогла проникнуть на территорию законодательного органа Индии, в результате чего погибло несколько сотрудников сил безопасности. Тогда премьер-министр страны Атал Бихари Ваджпаи обвинил Пакистан в том, что он подтолкнул террористов на проведение подрывных акций на территории Индии.