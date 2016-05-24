Мурманск, 24 мая, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Рассмотрением дела в отношении 18-летнего молодого человека, который подозревается в убийстве мурманского подростка, займётся областной суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Мурманской области.

wallspaper.ru Фемида

«Заместитель прокурора Мурманской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Кольского района, — отметили в ведомстве. — Он обвиняется в совершении преступлений: в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и в убийстве, совершённом группой лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, в январе 2016 года обвиняемый со своей 15-летней знакомой, находясь на лестничной площадке подъезда одного из домов в городе Кола Мурманской области, используя предлог старой обиды и испытывая личные неприязненные отношения к несовершеннолетнему, развязали словесную ссору с потерпевшим, в ходе которой умышленно, используя в качестве орудия два ножа, совместно нанесли не менее 29 ударов в область головы и тела потерпевшему. От полученных ранений подросток скончался на месте преступления.

«В настоящее время уголовное дело направлено в Мурманский областной суд для рассмотрения по существу», — заявили в прокуратуре.

Отметим, уголовное дело по обвинению 15-летней жительницы Колы выделено в отдельное производство и сейчас обвиняемая и её защитники знакомятся с материалами дела.