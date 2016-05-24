Свободный порт Владивосток пополнился пятью резидентами
Владивосток, 24 мая, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Ещё пять потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток подписали соглашения с «Корпорацией развития Дальнего Востока». Резиденты инвестируют в экономику Приморского края 1,5 миллиарда рублей и создадут более 320 рабочих мест, передает корреспондент ИА REGNUM. Все компании — отечественные.
По информации специалистов «Корпорации развития Дальнего Востока», уже поступило 69 официальных заявок от инвесторов на общую сумму инвестиций более 154 млрд рублей. Планируется создание порядка 19 тысяч рабочих мест.
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На этот раз соглашения с Корпорацией подписали компании, которые намерены создать в Приморье производства, связанные со строительством маломерных судов, сборкой пассажирских автобусов, логистикой. В перспективах и строительство терминала для перелива сжиженного газа. Завод по сборке автобусов марки Yutong откроют в городе Артём. Компания ООО «Транслайн» готова вложить в его строительство более миллиарда рублей.
Еще один резидент — «Композитное кораблестроение» — предполагает строительство судов разного назначения: для рыболовства, круизов, исследовательских экспедиций, перевозки автомобилей, а также плавучих ресторанов.
«Проект будет способствовать развитию туристической отрасли и федеральной программе по импортозамещению. Мы собираемся делать скоростные катамараны на базе отечественных технологий», — пояснил генеральный директор компании Александр Мамонов.
Помимо этого, еще резидентами Свободного порта Владивосток стали две логистические компании. Они намерены выстроить в Приморье склады с большими морозильными камерами.