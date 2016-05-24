Владивосток, 24 мая, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Ещё пять потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток подписали соглашения с «Корпорацией развития Дальнего Востока». Резиденты инвестируют в экономику Приморского края 1,5 миллиарда рублей и создадут более 320 рабочих мест, передает корреспондент ИА REGNUM. Все компании — отечественные.

Dr. Leonid Kozlov Порт Владивостока

По информации специалистов «Корпорации развития Дальнего Востока», уже поступило 69 официальных заявок от инвесторов на общую сумму инвестиций более 154 млрд рублей. Планируется создание порядка 19 тысяч рабочих мест.

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На этот раз соглашения с Корпорацией подписали компании, которые намерены создать в Приморье производства, связанные со строительством маломерных судов, сборкой пассажирских автобусов, логистикой. В перспективах и строительство терминала для перелива сжиженного газа. Завод по сборке автобусов марки Yutong откроют в городе Артём. Компания ООО «Транслайн» готова вложить в его строительство более миллиарда рублей.

Еще один резидент — «Композитное кораблестроение» — предполагает строительство судов разного назначения: для рыболовства, круизов, исследовательских экспедиций, перевозки автомобилей, а также плавучих ресторанов.

«Проект будет способствовать развитию туристической отрасли и федеральной программе по импортозамещению. Мы собираемся делать скоростные катамараны на базе отечественных технологий», — пояснил генеральный директор компании Александр Мамонов.

Помимо этого, еще резидентами Свободного порта Владивосток стали две логистические компании. Они намерены выстроить в Приморье склады с большими морозильными камерами.